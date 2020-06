Willem Leermakers is nu een zorgbestuurder. ‘Maar ik vergader het liefst onderuit gezakt in de stoel’

DEN BOSCH - Het is nog maar 7 jaar geleden dat Willem Leermakers zijn vaste baan opzegde en als eenpitter startte met de ambulante begeleiding van jongeren met een autisme spectrum stoornis. Als snel bood hij in Den Bosch deze jongeren ook mogelijkheden om onder begeleiding de eerste stappen te zetten op weg naar zelfstandig wonen. Eerst aan de Zuid-Willemsvaart, niet lang daarna aan het Muntelbolwerk, in een voormalig bordeel dat al zo’n vijf jaar leeg stond.

Het is daarna hard gegaan met wat intussen de Leermakers Zorggroep heet. Ze geeft intussen werk aan zo’n 70 mensen, en telt om en nabij 400 cliënten in Den Bosch en de wijde omgeving: Drunen, Vlijmen, Waalwijk, Tilburg, Oss. De meesten worden ambulant begeleid, er zijn enkele tientallen woonplekken. In de Hinthamerstraat in Den Bosch is recent een nieuw onderkomen voor begeleid wonen in gebruik genomen met tien plekken. Dat komt onder meer in de plaats van het Muntelbolwerk. Activiteiten worden binnenkort ook uitgebreid in Tilburg, Rosmalen en Heeswijk-Dinther.

Groei is geen doel

,,Toch is het niet zo dat groei bij ons een doel is”, beweert Willem Leermakers, die bestuurder is van de groep en sinds vorig jaar Robert Keeris naast zich weet als directeur. ,,Mogelijkheden dienen zich vanzelf aan en dan kijken we of het zinvol is. En er blijven zich steeds weer mensen aanmelden bij ons.”

Hoewel groei misschien niet voorop stond, Leermakers had al vanaf het prille begin wel voor ogen hoe zijn ‘bedrijf’ er uiteindelijk moest komen uitzien. Met ambulante begeleiding als hoofdmoot, maar ook activiteiten op het gebied van wonen, arbeid en dagbesteding. Dat is gelukt, en nu wordt gewerkt aan de verdere fundamenten: behandeling, (bij)scholing van eigen medewerkers (Leermakers Academie) en forensische zorg voor mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie.

Alles bieden achter één deur

,,Ons belangrijkste doel is om cliënten alles aan te kunnen bieden, van achter één deur. Zodat ze na binnenkomst ook niet meer bij ons weg hoeven. Dat we ze ook op latere leeftijd alles kunnen aanbieden wat nodig is. Jong, oud en gezinnen.” Hoewel de groep een zorginstelling is er voor mensen met een psychisch probleem of psychiatrische stoornis, ligt de nadruk op mensen met autisme. ,,Autisme is bij onze cliënten altijd het voorliggende probleem.”

Met de meeste cliënten heeft de groep een contract op basis van de Wmo van gemeenten. Daarnaast zijn er overeenkomsten met zorgkantoren voor langdurige zorg, voor cliënten die permanente begeleiding en zorg nodig hebben. Daarvoor is de groep officieel een toegelaten instelling geworden, is Leermakers er formeel bestuurder van en moest er een Raad van Toezicht komen.

Onderuit gezakt

Bestuurder, Raad van Toezicht, directeur... Willem Leermakers moet er zelf ook nog aan wennen. Zelf wil hij het liefst niet zo op de voorgrond. ,,Ik ben dan nu bestuurder, maar wel een die het liefst onderuit gezakt in een vergadering zit.” Het is hem er ook alles aan gelegen om gewoon te blijven en om de informele bedrijfscultuur te bewaken. ,,Dat is de kracht van onze club. Wij willen per se onze cliënten eerst leren kennen. Kijken welke begeleider er het beste bij past. Als die geen plek heeft, willen we het liefst even wachten. Gemeenten vinden dat soms lastig, die willen dat het snel gaat.”

Dezelfde Willems binnenhalen