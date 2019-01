Willem Twee concertzaal biedt podium aan Syrische bruggenbouwers in oorlogstijd

DEN BOSCH - Opzwepende en tegelijkertijd bijna hypnotiserende ritmes die herhaaldelijk de monumentale Willem Twee concertzaal overspoelden. Het was een dualiteit in extremis tijdens de eerste editie van Sahriye. Een nieuwe thema-avond waarbij Arabische muziek centraal staat en het 'feest' -nota bene in een voormalige synagoge- met elkaar gevierd wordt. Syrische muzikanten, in de rol van bruggenbouwers in oorlogstijd, wisten de juiste (oed)snaar te raken.

Het Nederlandse muzieklandschap is altijd erg dun bezaaid geweest met zowel traditionele als moderne Arabische klanken, die bij Jan of Piet met de Pet over het algemeen 'moeilijk' in het gehoor liggen. Maar mede door de komst van Syrische vluchtelingen naar ons land treden er héél langzaam veranderingen op om de cirkel van 'onbekend maakt onbemind' te doorbreken. "We wilden gewoon eens wat uitproberen door deze thema-avond te lanceren. Moet je kijken, de zaal is compleet uitverkocht! Dit riekt naar méér. Hoe vaak dit concept terugkeert, is nog onduidelijk", vertelt Véronique van Helden.

Na noodopvang zelfstandig in Den Bosch

Samen met Peter Hagelaars en Mazen Eltess draagt ze zorg voor de organisatie van het bijzondere evenement. Eltess, zélf een vluchteling uit Syrië, heeft zich vooral beziggehouden met de programmering. "Na de noodopvang in het Autotron en een verblijf van een half jaar bij een Nederlands gezin woon ik nu zelfstandig in Den Bosch. Ik wil zoveel mogelijk leren van de Nederlandse cultuur. Aan de andere kant wil ik aan iedereen die daarvoor openstaat laten zien waar ik vandaan kom. Culturen die van elkaar leren, hoe mooi is dat? De universele taal die muziek heet, is hét middel bij uitstek om tot elkaar te komen", weet Eltess. In het dagelijkse leven is hij onder meer coach van het Refugee Team Den Bosch, een project van More2Win dat sportevenementen voorziet van de broodnodige vrijwilligers.

De avond begint met een verrassende performance van de uit Damascus afkomstige dichter Bakr Al-jaber. Op een projectiescherm verschijnen keurig de vertalingen van een drietal gedichten die allen een politieke lading hebben. "Je hebt gelogen Damascus. Je zeven poorten zijn in stilzwijgen verzonken. De lente verdwenen, de straten zijn leeg en grijs", luidt een van treffende passages.

Nostalgie

Hierna bestijgt Nawras Al Taky het podium. Spelend op een peervormige oed, een traditioneel instrument dat te beschouwen is als de voorloper van een luit, laat hij het 'gemengde' publiek rillen en sidderen van genot. Ruim een kwartier is de zaal muisstil, totdat ineens vreugdekreten losbarsten. Kreten waarachter hoofdzakelijk nostalgische gevoelens van medevluchtelingen schuilgaan. "Dit is werkelijk fantastisch", reageert de bescheiden Druus die al met grote artiesten als Caro Emerald heeft samengewerkt.

Nadat alle stoelen zijn verwijderd, maakt Wasim Arslan met zijn band Sarsaria zich op voor het slotoptreden. De oud-inwoner van Aleppo zorgt met zijn energieke Dabkeh-feestmuziek voor een ongekende apotheose. Aan de oproep om deel te nemen aan een bijbehorende dans wordt massaal gehoor gegeven.

Na afloop is er in de foyer nog een soort afterparty met de DJ's Arie van de Water en Jeroen van Aalst, die het dansminnende publiek niet alleen op Arabische maar ook op prikkelende Turkse melodieën trakteren.

Volledig scherm Ahmed Ashram en Nawras Al Taky © Chris Korsten

Volledig scherm Dichter Bakr Al-jaber © Chris Korsten

Volledig scherm Nawras Al Taky, Wasim Arslan en de bandleden van Sarsaria © Chris Korsten