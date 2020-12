Wim Klaassen volgt Alma van Bommel op bij Pierson College in Den Bosch

Dierenarts Vos is niet bang voor hondenbeet of kattenkrab: zélfs niet als het hem zijn vingertop­je kost

9:46 DEN BOSCH - Dat een kat negen levens heeft, weet dierenarts Léon Vos als geen ander. Dieren die zo ziek zijn als een hond of al bijna zijn opgegeven, kunnen in zijn kliniek soms op een wonder rekenen. Maar eind dit jaar stopt-ie ermee: na liefst 44,5 jaar gaat Vos met pensioen. ,,Ik wens u en uw huisdieren alle goeds.”