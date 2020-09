Wim van de Donk krijgt hoge koninklijke onderscheiding

Miljoenen­ver­lies met dank aan de Bossche Zomer lager, maar nog steeds erg groot

16 september DEN BOSCH - Tussen de 15 en 25 miljoen euro. Dat zou Den Bosch dit jaar verliezen aan de coronapandemie. Inmiddels is er meer duidelijkheid én geld van het Rijk. De rekening is fors bijgesteld, maar het verlies is nog altijd 5 tot 6 miljoen. Volgend jaar wordt een nadeel van 4 tot 10 miljoen verwacht. Wethouder Jan Hoskam van financiën: ,,Opluchting is een groot woord, maar het valt dus mee. Met dank aan de Bossche zomer.’’