Wim van Helvoort (1938-2022) was een ijzervreter die geen duel schuwde in het tijdperk zonder gele en rode kaarten

necrologieHij schaduwde nog coryfeeën als Faas Wilkes en Johan Cruijff. De zondag op 84-jarige leeftijd overleden Wim van Helvoort voetbalde in een tijd dat hij nog 75 gulden voor een overwinning kreeg uitgekeerd, later werd dat 150 gulden. Voor FC Den Bosch en BVV speelde hij vijftien jaar betaald voetbal.

Wim van Helvoort stond bekend als een energieke, pittige en slimme middenvelder, een ijzervreter. In de tijd dat er nog geen gele en rode kaarten bestonden, schuwde hij geen duel. Zijn inzet maakte hem populair bij de supporters in De Vliert. Hij roerde zijn mondje ook buiten het veld. ,,Ik nam geen blad voor de mond, niet tegen het bestuur en ook niet in het veld. Ik was een rebelse en emotionele voetballer. Om me in te tomen gaf Toon Brusselers de aanvoerdersband op een bepaald moment over aan mij, dé manier om mij tot rust te brengen”, vertelde Wim van Helvoort in 1997 in ‘Een club die handelt’, een boek over de geschiedenis van FC Den Bosch.

In de beginjaren van FC Den Bosch speelde Wim van Helvoort gedurende zes seizoenen (1965-1971) 161 competitie- en bekerwedstijden. Hij was ook enkele jaren aanvoerder van FC Den Bosch in een periode dat het in de tweede en eerste divisie speelde. In 1970 moest Van Helvoort op 30-jarige leeftijd wegens aanhoudende blessures op 32-jarige leeftijd stoppen met betaald voetbal.

Negen jaar betaald voetbal

Vooraf aan de oprichting van FC Den Bosch in 1965 speelde Van Helvoort negen jaar betaald voetbal bij BVV. In 1963 maakte hij deel uit van het elftal van BVV, dat in een beslissingswedstrijd tegen HVC (Amersfoort) in Utrecht promoveerde naar de eerste divisie. Als speler van BVV werd Van Helvoort ooit een half jaar geschorst omdat hij tijdens de zomerpauze in een café-elftal had meegespeeld.

Bij Wim van Helvoort werd dertien jaar geleden alzheimer geconstateerd. Een onlangs opgelopen longontsteking werd hem fataal.

Wim van Helvoort combineerde betaald voetbal destijds met een baan bij de provincie Noord-Brabant en een hbo-studie in de avonduren. In het maatschappelijk leven was hij actief als voorzitter van de woningbouwstichting SWW en was hij betrokken bij de oprichting van de politieke partij Leefbaar ’s-Hertogenbosch., waarvoor hij enkele jaren zitting had in de gemeenteraad van Den Bosch.

Het afscheid is zaterdag om 12 uur in het crematorium in Rosmalen.

Volledig scherm Wim van Helvoort (links) in 1968 in actie voor FC Den Bosch tegen AZ ’67. © Foto: Nationaal Archief / Anefo