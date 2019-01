Wim van Passel uit Vught kijkt uit naar stranden vol parende beesten

VIDEO Wilde staking taxichauf­feurs Den Bosch beëindigd na toezegging gesprek gemeente

8:06 DEN BOSCH - De boze taxichauffeurs in Den Bosch hebben vrijdagnacht rond half drie hun spontane staking beëindigd. Dat gebeurde nadat wethouder Huib van Olden had toegezegd de kwestie maandag bij de collega-wethouder aan te kaarten die verantwoordelijk is voor het taxibeleid.