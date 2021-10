Windmolen(s) in Vught? Gement/Margriet én A2 bij Wilhelminapark in beeld

VUGHT/HELVOIRT - Er komen géén grote zonnevelden in het buitengebied van Vught maar wel één of twee windmolens. Als locaties zijn het gebied tussen de Margriet en de Gement én de A2 bij het Wilhelminapark in beeld. Daarnaast zet Vught volop in op ‘zon op dak’.

Ruim honderd voetbalvelden vol zonnepanelen, vier windmolens óf een combinatie hiervan? Voor die keuze stond de gemeente Vught, volgens wethouder Toine van Ven. In de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES) is namelijk met omliggende gemeenten afgesproken dat Vught tot 2030 0,05 Terawattuur (TWh) aan energie moet opwekken. Van de Ven: ,,We hebben gekozen voor een combinatie.”

Afhankelijk van (dak)eigenaren

Naast energiebesparing wil de gemeente de komende jaren volop inzetten op ‘zon op dak’ en de bouw van één of twee windmolens. ,,We willen zestig procent van alle grote daken in Vught, denk aan bedrijven en boerderijen, vol leggen met zonnepanelen maar daarvoor zijn we wel afhankelijk van de eigenaren. Daarnaast willen we zonnepanelen op bijzondere objecten zoals geluidswallen en bijvoorbeeld een carportconstructie boven parkeerplaatsen.”

Quote Het is telkens een afweging tussen ruimtege­bruik en biodiversi­teit, windener­gie vraagt minder ruimte dan zonnevel­den Toine van de Ven , Wethouder

Voor de één of misschien twee windmolens zijn volgens de wethouder de Gement, nabij het Drongelens Kanaal en het Wilhelminapark nabij de Essche Stroom in beeld. ,,Hiervoor werken we samen met buurgemeenten Boxtel en Heusden. We willen de windmolens clusteren. Een ‘rijtje’ is minder ingrijpend voor het landschap dan drie solitaire windmolens.”

Volledig scherm De Gement is in beeld voor het plaatsen van een windmolen. © Marc Bolsius

Vught kiest volgens de wethouder bewust niet voor zonneweides. ,,Omdat er ruimte moet zijn om extra bomen te planten, voor woningen en voor waterberging. Er wordt al zoveel van de buitenruimte gevraagd. Het is telkens een afweging tussen dit ruimtegebruik en biodiversiteit. Windenergie vraagt minder ruimte dan zonnevelden.”

Weerstand

Dat niet iedereen zit te wachten op een windmolen middenin de natuur snapt Van de Ven maar bang voor weerstand is hij niet. ,,We willen als Vught bijdragen aan de landelijke en regionale doelen dus er zal iets moeten gebeuren.”

Quote We willen dat de opgewekte energie zoveel als mogelijk lokaal eigendom wordt, dat we samen de lusten en de lasten hebben en dat niet alle winsten naar Azië gaan Toine van de Ven , Wethouder

Volgens de gemeente Vught zijn zonnevelden tot wel drie keer duurder dan windmolens, als je dezelfde hoeveelheid energie wil opwekken. Een combinatie van beide is volgens de wethouder het meest ideaal omdat de energieopbrengst van wind constanter is en bij windmolens geen sprake is van piekbelasting zoals bij zonne-energie het geval is. ,,En we willen dat de opgewekte energie zoveel als mogelijk lokaal eigendom wordt. Dat we samen de lusten en de lasten hebben en dat niet alle winsten naar Azië gaan.”

Bewonersavond

Maandag 1 november vindt er in Theaterwerkplaats Novalis van 19.30 uur tot 21.00 uur weer een bewonersavond plaats over de plannen met zon en wind in Vught en donderdag 18 november buigt de politiek er zich over. Beide bijeenkomst zijn ook live te volgen op het YouTube-kanaal van de gemeente Vught.

Volledig scherm De zoekgebieden wind 1 en wind 4 zijn volgens het gemeentebestuur het meest kansrijk. © Uit de notitie op weg naar een zon- en windvisie gemeente Vught

Met bijna 1500 zonnepanelen op het dak is Gubbels in Helvoirt klaar voor de toekomst Voor ‘zon op dak’ is de gemeente voor een groot gedeelte afhankelijk van particulieren. Een voorbeeld hiervan is Gubbels in Helvoirt. Het aannemers-, transport- en handelsbedrijf heeft inmiddels bijna 1500 zonnepanelen op circa 3200 vierkante meter dak liggen. ,,We wekken in topdagen ongeveer 560 kilowattuur per uur op”, schetst Walter Gubbels. Het ‘zonnepark’ is volgens hem een investering in de nabije toekomst. Op dit moment gebruikt Gubbels op piekmomenten 25 tot 30 procent van de opgewekte energie. ,,We hebben geïnvesteerd met het oog op onze geplande uitbreiding. We willen een elektrische puinbreker en een volledig elektrische betoncentrale, die nu op ons andere terrein staat, hier op zonnestroom laten draaien.” Minder fossiele energie Het bedrijf zit aan de Nieuwkuijkseweg. ,,Wat betreft het gasnet zitten we wat ongelukkig”, aldus Gubbels. ,,Op echt koude dagen viel in het verleden de gasdruk volledig weg zodat de verwarming stil viel. Nu hebben we de zonnepanelen met daarnaast aardwarmte en een 150 kW snipperhout gestookte ketel die ons bedrijf verwarmt.” Minder fossiele energie gebruiken, het milieu ontlasten en bezuinigen zijn de belangrijkste voor Gubbels om te kiezen voor ‘zon op dak’. ,,We willen als bedrijf zoveel als mogelijk elektrisch werken. Op personeelskosten na is is brandstof (zo’n 1,2 miljoen liter/jaar) onze grootste kostenpost binnen de bedrijfsvoering”, verklaart hij. ,,Een aantal machines hebben een hybride aandrijving en kunnen, als er stroom aanwezig is, deze geheel elektrisch draaien.” Nieuwe aansluiting Voor de in totaal 1500 zonnepanelen moest een geheel nieuwe elektriciteitsaansluiting worden aangelegd ter grootte van 1.000 kVA. ,,Dat vergde alleen al een grote investering van zo’n 1,5 ton. We verwachten de investering in tien jaar tijd terug te verdienen. Door meer opgewekte stroom zelf te gebruiken, kan dit aanzienlijk worden verkort, zeker als de energieprijzen blijven stijgen. Daarom zijn we naarstig op zoek naar opslagcapaciteit zodat we de energie kunnen gebruiken wanneer we hem nodig hebben.”

Volledig scherm In Vught zijn de Gement en het Wilhelminapark in Vught in beeld voor het plaatsen van een windmolen? Op de foto de windmolen bij Treurenburg in Den Bosch. © Marc Bolsius