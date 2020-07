Windmolendiscussie Rosmalens en Osse polder ‘zoals afgesproken’, grote aantallen komen na de zomer op tafel

DEN BOSCH - Tegenstanders van een grootschalig windmolenpark in de Rosmalense, Nulandse en Osse polders stellen dat de onrust in de gemeenteraad van Den Bosch groot is. De politiek wist dat het voorstel er aan zat te komen, omdat dit ook met hen zo was afgesproken. De oppositie heeft na een uitgebreid feitenrelaas van het college van B en W nog slechts één vraag: waarom heeft de wethouder gezwegen over het aantal molens?

In het artikel onder de kop ‘Tunnelvisie in de Bossche polder’ schrijven twee bestuursleden van de Vereniging GROEN inZICHT in het Brabants Dagblad van dinsdag dat het ‘niet helemaal toevallig is dat na het goedkeuren van de Visie Energielandschap en de RES (door de gemeenteraad) het Eindrapport Verkenning Duurzame Polder aangekondigd is, terwijl dit rapport al eind maart gereed was’.

49 turbines

Uit dat eindrapport blijkt dat Oss en Den Bosch om duurzaam energie op te wekken in de Duurzame Polder omgerekend maximaal 49 windturbines of 691 hectaren aan zonnepanelen of een combinatie daarvan nodig is. Enkele dagen vóór de presentatie van het eindrapport stelde de Bossche raad de Visie Energielandschap én de RES vast, maar kwamen deze aantallen niet ter sprake.

Politiek was op de hoogte

Uit het feitenrelaas van het college van B en W, gevraagd door de voltallige oppositie in de Bossche gemeenteraad, blijkt van toeval geen sprake. Sterker nog: met het dagelijks bestuur van de gemeenteraad en dus ook met de oppositie was afgesproken om het rapport over de Duurzame Polder na de zomervakantie te behandelen. ,,Vanwege de maatschappelijke impact van de coronacrisis. En rekening houdend met de behoefte van inwoners om hun inbreng en mening over de politieke besluitvorming te laten horen’’, schrijven B en W.

Oss en provincie later

Bovendien was afgesproken, ook bekend bij de gemeenteraad, dat Den Bosch gezamenlijk met de gemeente Oss én de provincie de plannen naar buiten zou brengen, schrijft het college. B en W van Den Bosch namen eind maart, begin april een besluit. Oss deed dat vanwege de coronacrisis op een later moment. Daar kwam volgens het college van B en W ook nog eens de wisseling in het provinciebestuur bij, die voor vertraging zorgde.

Volgens B en W is en was het rapport over de Duurzame Polder niet van belang voor het besluit van de gemeenteraad begin deze maand over de Visie Energielandschap en de RES. Daarin is vastgelegd hoeveel de gemeente aan duurzame energie op wil wekken en wáár in de gemeente windturbines, zonnepanelen of een combinatie daarvan komen.



De verkenning Duurzame Polder vult beide plannen verder in. ,,Het is nu aan uw gemeenteraad om te besluiten of de Duurzame Polder definitief ingezet zal gaan worden en zo ja, hoe groot de energieopgave voor dit gebied is.’’

Zwijgen over aantal

De oppositie wil nu in een extra raadsvergadering op 26 augustus weten waarom wethouder Mike van der Geld begin juli gezwegen heeft over de maatvoering, het aantal windmolens, in de duurzame polder tussen Rosmalen en Den Bosch. Voor B en W komt het er op neer dat het aantal windmolens in de bewuste in de juli-vergadering niet aan de orde was.

Initiatieven voor wind en zon

Inmiddels hebben zich twee initiatiefnemers gemeld voor het plaatsen van in totaal 45 tot 55 windturbines. En liggen er bij de gemeenten Oss en Den Bosch meerdere initiatieven om honderden hectaren landbouwgrond te gebruiken voor zonnevelden. Al die initiatieven voor turbines en zonnevelden worden voorlopig in de ijskast gezet omdat deze in strijd zijn met de huidige bestemmingsplannen en dus niet zonder een herziening van het bestemmingsplan of een uitgebreide procedure omgevingsvergunning aangelegd kunnen worden.

Vóór 1-1-2025

De gemeenteraden van Den Bosch én Oss bepalen, te beginnen na de zomervakantie, uiteindelijk hoeveel windmolens en zonneparken er exact in de polder gaan komen. Beide gemeenten zijn wél verplicht om vóór 1 januari 2025 de vergunningen voor zowel windturbines als zonneparken af te geven.