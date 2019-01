Winkelcentrum Arena verkocht voor 25,3 miljoen: ‘We hopen ook laatste ruimtes te kunnen verhuren’

Wo 23 jan. Winkelcentrum Arena in Den Bosch is verkocht. De nieuwe eigenaar, AEW, heeft voor deze locatie 25,3 miljoen euro betaald. ,,We hebben er vertrouwen in dat we ook de laatste lege winkelruimtes kunnen vullen.”

Door Bart Gotink

Grote plannen met de Arena zijn zelf zijn er nog niet, zo zegt Frédérique Weber, de Nederlandse countrymanager van AEW. Het vastgoedbedrijf heeft de winkelruimtes voor de lange termijn aangekocht, zo geeft Weber aan. ,,We zoeken momenteel naar mooie kansen om in Nederland uit te breiden, en dit was er één voor ons. Voor AEW zijn dit geen kortetermijninvesteringen. Gezien de goede mix aan huurders, locatie en combinatie met parkeergelegenheid zien we dit als een mooie uitbreiding op onze portefeuille. Met de nieuwbouwplannen van het Gasthuiskwartier en het herontwikkelen van het Burgemeester Loeffplein zal ook de Arena verbeteren, zo denken wij.”

Nog tien jaar

Als alles klaar is, dan moet dat ook voor de Arena ‘waarde gaan toevoegen’, zegt Weber. ,,Nu is het Burgemeester Loeffplein vooral nog een passage tussen binnenstad en Arena. Straks moet daar een goede atmosfeer gaan hangen, met winkels en appartementen. Naar deze ontwikkelingen wordt al zo’n tien jaar gekeken.”

Volledig scherm Winkelcentrum Arena © copyright Marc Bolsius

Voor de Arena betaalt AEW 25,3 miljoen euro, zo blijkt uit de stukken in het kadaster. Het gekochte complex is 8200 vierkante meter groot en bevat verder onder meer het La Place restaurant en kledingzaak New Yorker. Het winkelcentrum is voor 95 procent verhuurd, zo geeft AEW zelf aan. Weber: ,,Voor de huurders verandert er niets. We hebben er vertrouwen in dat we ook de laatste ruimtes kunnen verhuren met alle ontwikkelingen.”

Voor twee miljoen gemoderniseerd

AEW heeft het winkelcentrum gekocht van Aberdeen Standard Investments. Dat vastgoedbedrijf wil niet veel kwijt over de reden van de verkoop, behalve dat deze in het ‘roulatieprogramma’ past. Antwoorden op andere vragen zijn ‘concurrentiegevoelige’ informatie, aldus een woordvoerder. AEW is in elk geval blij met de ‘geweldige locatie’. Weber: ,,Er zit nu een mooie mix aan winkels, van de Albert Heijn tot H&M. Verder is er een groot parkeerterrein en is de Arena goed bereikbaar.”

De Arena en Stoa werden in 1998 opgeleverd, in 2015 werd de Arena nog voor twee miljoen euro gemoderniseerd. Toen werden onder meer de vloeren en gevels vervangen en de fonteinen verwijderd. De winkelgalerij Stoa aan het Burgemeester Loeffplein hoort niet bij deze transactie en kent momenteel nog grote leegstand. Bedoeling is dit deel op te knappen zodat het straks beter aansluit bij de nieuwbouw op het Gasthuiskwartier en de Arena.