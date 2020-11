Winkelcentrum profiteert van supermarkt: ‘Het wordt alleen maar drukker’

cultuur Pink Desert als 'schuil­plaats voor mijn dochter'

7 november DEN BOSCH - Zijn dochter Fay staat centraal in een indrukwekkende fotoserie van Roderik Henderson. De van oorsprong Bossche fotograaf legde haar vast in de woestijn in Chili waar hij met zijn gezin woont. ,,Ik wilde voelbaar maken dat de wereld van Fay onderdeel is van het landschap."