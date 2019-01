Winkeldief ‘denkt’ thuis te zijn tijdens kledingdiefstal

UPDATE Lekkages in Rozen­straat in Rosmalen gedicht

30 januari ROSMALEN - In de Rozenstraat in wijk 't Ven in Rosmalen is woensdagmiddag een waterleiding gesprongen en een gasleiding gaan lekken. Bewoners van de Rozenstraat en Asterstraat zaten daardoor woensdagavond mogelijk zonder water. Ook kon het zijn dat er minder water of bruin water uit de kraan kwam. Rond 20.30 uur gaf de brandweer aan dat het lek gedicht was. Vanwege het lek moesten een aantal huizen ontruimd worden.