Winkeleigenaar Herman zingt lockdownlied voor getroffenen: ‘Hart onder de riem voor hen’

Amateur of niet: Willems’ lied over zijn gesloten schoenenzaak emotioneert collega-winkeliers. ,,Ik schreef het lied twee weken geleden en zong het daarna via een spraakbericht in. Ik plaatste het in een groepsapp, waar ruim dertig eigenaren van diverse schoenenwinkels in het land inzitten.” Die werden geraakt, reageerden emotioneel. ,,We zitten allemaal in hetzelfde schuitje: bijna drie maanden vertoeven we in een lege winkel. Het lied was blijkbaar erg herkenbaar”, weet hij.