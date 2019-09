Winkeliers centrum Rosmalen vrezen nieuw winkelcentrum Groote Wielen

Volgens de gemeente wordt het vooral een wijkwinkelcentrum. Er komen twee grote supermarkten voor de dagelijkse boodschappen van de 9000 mensen die er nu wonen. Dat is iets meer dan de helft van de beoogde 16.500 bewoners die de Groote Wielen in 2036 moet tellen.

,,Niet meer van deze tijd”, klinkt het harde oordeel van ondernemer Marc van der Meulen van Van der Burgh Lingerie, in het centrum. ,,Dit plan is gebaseerd op oude denkbeelden. De ontwikkelingen gaan zo hard dat je je echt moet afvragen of zoveel meters (7000 vierkante meter, red.) wel te rechtvaardigen is.” Hij wijst onder andere op nieuwe manieren van winkelen in supermarkten en het online-bestellen. Van der Meulen was tot voor enkele jaren voorzitter van het Centrummanagement Rosmalen die de belangen behartigt van 150 ondernemers.

Te veel fysieke winkels

Als voorzitter was Van der Meulen nadrukkelijk betrokken bij de uitbreiding van de winkels in het hart van het dorp. Precies een jaar geleden werd het nieuwe centrum feestelijk geopend. Gemeente en betrokkenen hadden er meer dan twintig jaar over gesoebat. Met de wetenschap van nu had het daar misschien ook wel anders gemoeten, zegt Van der Meulen nu. ,,Het probleem in Nederland is dat er veel fysieke winkels zijn gebouwd. Er zijn nu zoveel meters dat je daar eigenlijk 40 miljoen inwoners voor nodig hebt. Gemeenten en projectontwikkelaars willen altijd meer bouwen.”

De vrees voor de komst van het winkelcentrum in de Groote Wielen neemt toe nu steeds meer winkels in het centrum leeg staan. Verschillende winkeliers zijn naar het nieuwe deel van het centrum verhuisd. Maar in hun oude winkelpanden zit nog niets anders. Er staan volgens het centrummanagement nu zestien winkels leeg, ruim 20 procent van de totale winkelruimte. En snel zullen die niet gevuld zijn, verwacht Van der Meulen.

Aantal bezoekers blijft achter

Natuurlijk zijn de ondernemers blij met het nieuwe deel rondom de Harrie Coppensstraat. Toch blijft het aantal verwachte bezoekers nu al achter bij de prognoses, zegt Van der Meulen. Dat merkt ook Saskia de Jong. Zij begon een heel nieuw avontuur in Rosmalen. Naast haar webshop startte ze een fysieke winkel: Sazoo met damesmerken als Nikkie en Juffrouw Jansen. ,,Mensen zijn heel enthousiast over het nieuwe centrum, maar wij zien ook een keerzijde. De straten raken leeg. Niet alleen omdat er winkels verdwijnen in het centrum, maar er lopen minder mensen in de straten.”

Ook De Jong maakt zich best zorgen over de leegstand. ,,In Rosmalen heb je eigenlijk alles. Van kinderkleding tot schoenenwinkels enzovoort. Daarnaast kun je gratis parkeren en is er ook nog goede horeca. Dat complete aanbod wordt nu wel minder. Er verdwijnt ook alweer een kinderkledingzaak en een winkel met grote damesmaten gaat stoppen.”

Meer beleving bieden

De eerste winkel die een jaar geleden in het nieuwe winkelcentrum in het hart van Rosmalen openging was Etos. Eigenaresse Monique Bossink: ,,We wilden meer beleving bieden. Dat is, in onze visie, het beste wat je kunt doen om klanten naar je winkel te trekken en ervoor te zorgen dat ze niet op internet gaan shoppen.”

Nog steeds vinden nieuwe klanten hun weg naar de winkel, zegt Bossink. ,,Maar je merkt dat mensen ook moeten wennen aan een nieuwe winkelroute. Op de oude locatie waren we een boodschappenwinkel: snel even wat halen en weer weg. Nu lopen de klanten door de winkel, snuffelen, gaan alle gangen af .”

Wat de centrumondernemers ook dwars zit is dat de gemeente het nieuwe winkelcentrum in de Groote Wielen al in 2023 wil openen, terwijl de wijk dan nog lang niet is afgebouwd. ,,Als het dan toch moet, waarom niet wat geleidelijker”, vraagt Van der Meulen zich af.

Voorzichtigheid nodig

De gemeente heeft een extern bureau laten onderzoeken wat de gevolgen zijn van de komst van het winkelcentrum in de nieuwbouwwijk. Bureau Stedelijke Planning uit Amsterdam stelt dat slechts 10 procent van het vloeroppervlak bestemd is voor niet dagelijkse producten zoals mode, huishoudelijke artikelen en elektronica. Het bureau stelt wel dat bij samenstelling van het centrum in Groote Wielen voorzichtigheid nodig is vanwege de nabijheid van Rosmalen-centrum, de Bossche binnenstad en de groei van onlinebestedingen. Daarom moet dit specifieke winkelaanbod worden beperkt tot maximaal 550 vierkante meter oppervlak. Om de levensvatbaarheid van het winkelcentrum en de ontmoetingsfunctie te vergroten, zijn extra zorg- en publieksfuncties nodig, en horeca.

De onderzoekers verwachten omzetdaling voor winkeliers in het centrum. Maar die nadelige effecten worden gedempt door de forse groei van het inwonertal. En, de leegstand die er nu al is, staat los van een nieuw winkelcentrum. Om die te keren zijn investeringen nodig; in marketing en verfraaiing van het dorpscentrum.