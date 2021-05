Winkeliers Helftheuvelpassage krijgen (gedeeltelijk) gelijk van rechter

Scouting bracht diamanten bruidspaar uit Rosmalen bij elkaar

15 mei ROSMALEN – Of ze ooit officieel verkering aan elkaar hebben gevraagd, daar zijn Piet en Ciel Smits het niet helemaal over eens. Wel over het feit dat hun relatie begon bij scouting De Verkennerij in Helmond, waar Piet de titel vaandrig droeg en Ciel die van akela. Ze waren vier jaar samen toen op 15 mei 1961 het jawoord werd gegeven. Dit jaar alweer zestig jaar geleden.