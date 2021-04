Dag en nacht luiden de klokken van de Sint-Lambertus in Rosmalen: 'Hoort dat nog in de 21ste eeuw thuis?’

7 april ROSMALEN - Het carillon in de toren van de Sint-Lambertuskerk verspreidt overdag onder meer het Australische volksliedje ‘Waltzing-Matilda’ door het centrum van Rosmalen. Dáár zul je Rob de Haas, die in de buurt van de kerk woont, niet over horen. ,,Overdag geniet ik van het ritme van de klok en het klokkenspel. Maar waarom moeten de kerkklokken ‘s nachts mijn rust verstoren? Als ik wakker word, kom ik vaak moeilijk weer in slaap.”