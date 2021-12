Winkeliers zitten met kater door 11-11. Zij willen geld zien van de gemeente: ‘Horeca krijgt heel vaak ruim baan’

Politie stuurt helikopter naar ‘schietin­ci­dent’ Den Bosch, melding vermoede­lijk vals

DEN BOSCH - De politie is woensdagavond met meerdere eenheden uitgerukt voor een vermoedelijk valse melding van een schietincident in Den Bosch. In het Beatrixpark, waar het incident zou hebben plaatsgevonden, troffen agenten geen gewonden of sporen van een schietpartij aan. Boven de wijk De Kruiskamp cirkelde tijdens het onderzoek een politiehelikopter.

