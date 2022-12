Winkelnieuws: Miniso maakt plaats voor speciale Apple-zaak

,,We kunnen op die locatie geen rendabele omzet draaien, dus gaan we daar stoppen”, aldus Blokker-eigenaar Michiel Witteveen in RetailTrends over het sluiten van de zaak. Witteveen die de rechten heeft van de Nederlandse filialen van Miniso, zegt bijzonder tevreden te zijn over de andere vestigingen in Eindhoven, Maastricht, Utrecht en Amsterdam.

De schappen van de zaak zijn gevuld met een gevarieerd assortiment. Het gaat onder meer om knuffels, make-up accessoires, opbergbakjes, koptelefoons en speelgoed.

Door corona werd de officiële opening van de zaak in Den Bosch uitgesteld naar oktober. Zo’n zestig mensen stonden ’s ochtends te trappelen van ongeduld. De eerste vijftig klanten kregen een zogenaamde goodiebag.

Trainingen

Inmiddels is bekend welke zaak in het pand komt waar Miniso vertrekt. De Amac-winkel die even verderop in de Hinthamerstraat is gevestigd sluit. Een medewerker van deze zaak bevestigt dat het de bedoeling is dat volgend voorjaar in het ‘Miniso’-pand een ‘Premium Partner’ van Apple wordt geopend zoals dat onlangs gebeurde in Breda.

Het nieuwe winkelontwerp is tot stand gekomen door de ervaring die Apple heeft opgedaan in winkels over de hele wereld. Toonbank en kassa ontbreken. Er zijn zogenaamde producttafels waar medewerkers per specialisme een eigen plek hebben. Er is een servicetafel voor reparaties en er is extra aandacht voor zakelijke gebruikers en trainingen.



