Winkels mogen weer ‘open’ met click and collect: ‘Het is toch een lachertje?’

DEN BOSCH - Voor Bossche ondernemers was het woensdag zover: ze konden met click and collect sinds lange tijd de deuren weer open gooien. Of ja, ‘open’: een afhaalloket in de deuropening. ‘Ik ben blij om weer wat klanten te zien. Die heb ik wel gemist hoor.’

Met click and collect kunnen mensen iets online bestellen en minimaal vier uur later ophalen. Die urenlange buffer is bedoeld om funshoppen te voorkomen. Bij Knuvers Sport in winkelcentrum De Helftheuvel proberen ze er hun draai in te vinden. In de winkel van Winny en Peter Knuvers liggen de dozen met schaatsen in een rij klaar. Op elke doos staat keurig een naam en tijd en klanten kunnen zich in de deuropening melden bij een loket.

Volledig scherm De dozen met schaatsen liggen klaar bij Knuvers Sport © Roel Kuilder

Agressief verkopen

En alhoewel de Knuvertjes blij zijn dat de sportwinkel weer open kan, voelt het toch anders. ,,Je mist de sfeer. Normaal lopen mensen rond in de winkel en zien ze zelf wat ze nog meer nodig hebben. Nu komen mensen aan het loket voor schaatsen en die zeggen dan: ‘Doe ook maar een ijshockeystick.’ Tja, dat mogen we dan weer niet verkopen, je moet het eerst online bestellen", zegt Winny Knuvers. ,,Ik moet aan de telefoon al vragen: ‘Heb je daar al aan gedacht? En ook aan dit?’ Zo ben je agressief aan het verkopen, dat doe ik liever niet. Maar ja, we draaien nu wel omzet en dat is ook wat waard.”

Even verderop in het winkelcentrum zitten Martina en Carlie van de Ven op een bankje koffie te drinken. Een keer in de week maken ze vanuit Sint-Michielsgestel de tocht naar De Helftheuvel. Echt te spreken over het click and collect is het stel niet. ,,Ben je gek joh, het is toch een lachertje?", zegt Martina. ,,Als ik echt iets nodig heb, dan laat ik het wel thuisbezorgen.”

Bellen en afspraak maken

Gery de Bruin van Modehuis De Bruin en lid van de winkeliersvereniging van het winkelcentrum, staat ondertussen met de armen over elkaar in zijn winkel. ,,Op mijn site kun je niks bestellen", zegt hij, zijn zaak doet dus niet aan click and collect. ,,Maar mensen kunnen hier in de etalage zien wat we hebben en dan kunnen ze bellen. Dan maken we een afspraak om het op te halen, natuurlijk volgens de regels", zegt hij. ,,Ik ben blij om weer wat klanten te zien. Die heb ik wel gemist hoor. De afgelopen tijd heb ik zelf klanten gebeld, puur om te vragen hoe het met ze gaat. Sommigen komen hier al tientallen jaren.”

Volledig scherm Rust in de Hinthamerstraat in het Bossche centrum © Roel Kuilder

‘Click and collect voegt niks toe’

Een paar kilometer verderop, in de Bossche binnenstad, zwaait Johan Kooijman van LampUniek aan de Torenstraat een klant uit. De winkel doet niet aan click and collect, maar klanten kunnen op afspraak wél een gekochte lamp meenemen naar huis. ,,Click and collect voegt voor ons niks toe", zegt hij.

Bij woonwinkel Casa aan de Hinthamerstraat doen ze er wél aan. ,,Het gaat hartstikke goed", zegt een verkoopster met een grote glimlach, nadat ze de deur van het slot heeft gehaald. In de Bossche binnenstad zie je namelijk bijna geen loketjes, in tegenstelling tot in de overdekte en warme Helftheuvel. ,,Er is redelijk wat aanloop. We zijn blij dat we weer wat klanten kunnen zien.”

In dezelfde straat zijn Minke en Jan Oskam aan de wandel. ,,Misschien dat we binnenkort bij Boekhandel Adr. Heinen wat bestellen en dan ophalen", zeggen ze. ,,Al is Heinen ook al bij ons geweest, zij bezorgen ook gewoon. Maar zo kom je in ieder geval zelf ook nog in de stad.”