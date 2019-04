Winkelwagentjes Jumbo gaan lekker onder de douche

,,We zijn helemaal zelfvoorzienend. Want je kan moeilijk een halve kilometer tuinslang vanuit de winkel naar buiten rollen en dito stroomkabel. We gebruiken ook ons eigen water. Kijk, hier onder de mobiele wasstraat zit een tank. En dan hebben we nog water bij in de bus. Dat water zuivert hier en wordt opnieuw gebruikt”, leggen Bosma en Kol uit.

Ochtendje Berlicum, middagje Hintham met wagentjes douchen

Winkelmandjes gaan erg snel. De winkelwagentjes doen er wel wat langer over in de mobiele wasstraat. ,,Die wagentjes worden natuurlijk erg vuil op den duur. Na onze wasbeurt kunnen ze er weer een tijdje tegen. Zo doen we gemiddeld twee supermarkten per dag. Eentje in de voormiddag en eentje in de namiddag. Afhankelijk van hoe ver we in Nederland moeten rijden.”

Hele land door bij supermarkten

Het bedrijf CleanShopping zit in Emmeloord in Flevoland. ,,We rijden door héél Nederland en doen de supermarkten Jumbo, Albert Heijn, Coop, Plus en Spar. Sinds gisteren hebben we ook de Aldi erbij in een deel van Nederland. En binnekort gaan we ook bij een ziekenhuis alle medicijnbakjes doen. Dat is het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Als we hier klaar zijn in Berlicum, dan is de bestemming Hintham in Den Bosch. Daar doen we vanmiddag de winkelwagentjes onder de douche.”