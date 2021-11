Winnaars Beste Bossche Gebouw zijn bekend, maar alleen bij de organisatie: uitreiking verzet wegens corona

DEN BOSCH - Het was de bedoeling dat de winnaars van het Beste Bossche Gebouw 2015-2020 rond deze tijd bekend zouden worden. Corona gooit echter roet in het eten. Alhoewel de winnaars bij de organisatie bekend zijn, horen we pas komend jaar wie gewonnen heeft.

Tot en met 12 november kon er in de categorieën Groot en Klein worden gestemd op 52 genomineerde gebouwen of projecten. Van grote en bekende projecten zoals het gebouw van Appèl aan de A2, de transformatie van het voormalige pand van Brabants Dagblad aan het Emmaplein of de zuidelijke stadswalzone met parkeergarage St.-Jan, maar ook kleinere projecten zoals verschillende woningen in Empel en Vught en Camping Koffietent aan de Orthenbrug.

Als een stekker

Eind deze maand had de uitslag op een feestelijke bijeenkomst bekendgemaakt moeten worden, maar coronamaatregelen gooiden roet in het eten. Stan Wagter van het organiserende Bossche Architectuur Initiatief (BAI) baalt als een stekker. ,,We wilden graag een feestje bouwen”, zegt hij. ,,Niet voor ons, maar meer voor de winnaars.”

Dat laatste is dus ook de reden dat de bekendmaking van het Beste Bossche Gebouw niet digitaal plaats gaat vinden, maar dat de BAI de fysieke bekendmaking naar 2022 verschuift. ,,Je wil de winnaars toch een mooie avond gunnen en mensen moeten elkaar kunnen ontmoeten. Online is niet leuk. We stellen het dus uit.”

Spannend

De lijnen zijn in ieder geval gesloten. De winnaars zijn bekend. ,,Een kleine vijfduizend stemmen zijn uitgebracht. Er is tot het einde toe volop gestemd en dat maakte het wel spannend. Er was in allebei de categorieën een top vijf waar het dicht op elkaar zat.” De spanning van het stemmen maakt het nu niet moeilijk om de uitslag geheim te houden, stelt Wagter. ,,Het is alleen vervelend voor de mensen die het graag willen weten.”