Winnares Heel Holland Bakt geraakt door weerzien met collega’s in Den Bosch: ‘Voor het eerst een tril in mijn stem’

Er is werkelijk waar geen ontkomen aan. Overal in het pand van Avans Hogeschool aan het Hervenplein in Den Bosch hangen foto’s en posters van Anouk Glaudemans. ‘Gefeliciteerd! Je bent een kanjer’. De trots spat er vanaf: hier werkt de beste meesterbakker van Nederland.



Deze woensdagmiddag is de Waalwijkse voor het eerst weer op school en wordt ze door haar collega’s feestelijk onthaald. Met zoenen, omhelzingen, felicitaties, bloemen en taart. Het laat de 43-jarige Glaudemans niet onberoerd. ,,Ik heb voor het eerst een tril in mijn stem. Die heb ik echt de hele maandag in Hilversum niet gehad. Dat komt omdat dit de mensen zijn die altijd om me heen zijn. Die in mijn hart zitten.’’