Wintercircus Pallasso wordt uitgesteld door verlengde lockdown, kaartverkoop stilgezet

En dan klinkt tóch het Wilhelmus in de sportbar; maar voorlopig even voor het laatst

DEN BOSCH - Alle emoties kwamen voorbij. De ‘bizarre race’ van Max Verstappen werd vanmiddag gekeken in de sportbar in Den Bosch waar ze zich geen betere afsluiter konden wensen. De deur gaat daar voorlopig even dicht, maar wél met de confetti nog op de vloer. ‘Alles zat er in vandaag!’

12 december