Winterevenement Vught gaat tóch door maar zonder ijsglijbaan

Politie en gemeente Den Bosch pakken hufterig verkeersge­drag aan: ’Dit gaan we vaker doen’

16:33 DEN BOSCH - Bij de aanpak van hufterig gedrag in het verkeer in Den Bosch zijn op één dag vijftig bekeuringen gegeven en is voor 2200 euro openstaande boetes geëind. ,,Hufterig rijgedrag pakken we aan’’, zegt de Bossche burgemeester Jack Mikkers.