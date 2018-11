Winterparadijs Den Bosch mét overdekte ijsbaan uit de steigers

Bij de presentatie donderdag aan het einde van de middag zaten tevreden vertegenwoordigers van de gemeente, het Hoteloverleg Den Bosch en de Koninklijke Horeca Nederland. Op dezelfde tijd zijn de eerste werkzaamheden voor het winterevenement van 8 december tot en met 6 januari al te zien: de poffertjeskraam is in opbouw.

Het evenement staat in het teken van verleden, heden en toekomst. Van dankbaarheid, samen doen en dromen delen. Daar omheen zijn tal van activiteiten en optreden gepland. Van een dankbaarheidsmeditatie tot een spel voor ouderen over eenzaamheid en vriendschappen. Van Bossche verhalenvertellers tot een kerstmarkt van het Sint-Janslyceum. Verschillende koren, harmonieën en fanfares uit Den Bosch, Rosmalen en Vinkel hebben een optreden toegezegd.

Geld

Robert ten Brink

Eerder was al bekend dat er opnames gemaakt worden voor het programma All you need is Love. Er wordt een stewardessendans (zaterdag 15 december) opgenomen en de liefdescaravan krijgt een plaats op de Parade. Het is niet zeker dat ook presentator Robert ten Brink ten tonele zal verschijnen.