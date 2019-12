Winterparadijs in Den Bosch: Joris’ kerstboom, mini-dorp en Spaanse dag

Blikvangers op de Parade zijn onder meer Joris' Kerstboom en de hoge wand 'Gevels der Geschiedenis'; een mini-dorpje met hoge huizen waarop elk uur een lichtshow te zien is. De lichtjes ondersteunen verhalen die je via een speciale koptelefoon kunt horen.

Spaanse dag tijdens Winterparadijs

Naast een paviljoen voor zo'n 300 tot 400 bezoekers is de kerstboom van Joris Linssen terug. Linssen is zondagmiddag om 15.00 uur bij de officiële opening.

Het Winterparadijs telt tal van evenementen zoals een 'Spaanse dag' op 4 januari in het teken van 'La Vuelta'. In 2020 start de tweede etappe van de wielerronde in Den Bosch. Er zijn tijdens de kerstdagen 'sing alongs'. Op 20 december komen er 3FM deejays van 'Serious Request the Life Line' op de Parade. Het Winterparadijs sluit na Driekoningen op 5 januari.