Wisseling van de wacht bij Gemeentebelangen Vught

Parasol mocht mogelijk niet aan monument vastgezet worden: gemeente onderzoekt bouten in The Shoege

15:36 Do 7 nov. Er is wel overleg geweest met de gemeente over de inrichting van het pand, maar niet over de bouten in de muur bij restaurant The Shoege. En dus wordt er nu ‘onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de overtreding’ bij het 17e eeuwse pand.