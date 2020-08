Witte Vleugel in de Zuid-Willemsvaart als cadeautje aan Bossche Zomer

Martin Peulen

Zo had Woudstra een ontmoeting met de inmiddels 90-jarige Ank Martens-Staring die een deel van haar levensverhaal aan de dichter prijsgaf. ,,Ik ben erg tevreden over het eindresultaat, deze jongeman heeft mijn verhaal op een mooie poëtische manier verwoord. Ik drink bijna dagelijks een borreltje, en rook nog steeds. Ja, een stuk of zes, zeven per dag. Roken doe ik al sinds 1944; het moment van de bevrijding vormde min of meer de aanleiding”, memoreerde Martens-Staring.