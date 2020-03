Witwasonderzoek in Den Bosch en andere plaatsen leidt tot aanhoudingen

Inbreker ‘bijna dood bij onbezonnen avontuur’; ‘Heel veel bloed verloren’

11 maart DEN BOSCH - ,,Hij was bijna dood bij dit onbezonnen avontuur’’, zo omschrijft advocaat Kremers de woninginbraak waarvoor een Bosschenaar (26) terecht staat bij politierechter Mandemakers. ,,Ik had een dubbele slagaderlijke bloeding en verloor veel bloed’’, zegt de Bosschenaar over de verwonding die hij overhield aan het vernielen van een ruit.