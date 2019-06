WK Handboogschieten: voltreffer voor gemeente, misser voor Parade-cafés

Heropening Cruijff Court Bossche Kooikers­weg uitgesteld: kunstgras niet op tijd beschik­baar

16:59 DEN BOSCH - De heropening van het Cruijff Court aan de Bossche Kooikersweg die was gepland op woensdag 19 juni is uitgesteld omdat het kunstgras later wordt geleverd dan de bedoeling was. Het sportterrein werd in 2008 aangelegd. De stichting Cruijff Court droeg 50.000 euro bij in de aanleg en de gemeente ook.