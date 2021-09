Woedende inbreker scheldt volop tijdens rechtszaak. Tolk hoeft het van rechter niet te vertalen

Na elektri­sche deelscoo­ters en -auto's gaan ook elektri­sche deelfiet­sen rijden in Den Bosch

28 september DEN BOSCH - Den Bosch blijft maar ‘delen’. Nadat vorig jaar elektrische deelscooters hun intrede deden in de gemeente en even later ook elektrische deelauto's rond begonnen te rijden, was het wachten tot elektrische deelfietsen verwelkomd konden worden. Met ingang van volgende week is het zover: het Arnhemse bedrijf Bondi stalt vijftig fietsen hier.