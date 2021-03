Wonen in Den Bosch gaat niet alleen over dak boven je hoofd, ‘kijken naar straten en duurzaamheid’

Video's Bossche muziekclip ‘Living in a Lockdown’ moet mensen door coronacri­sis slepen

17 maart DEN BOSCH - ,,Het is een taaie tijd voor veel mensen”, zegt muzikant Jos Oerlemans. Zijn nieuwe muziekclip op YouTube trok inmiddels zo’n 750 views. ,,Ik zag onlangs dat die clip ‘Van Links naar Rechts’ van De Snollebollekes al ruim 21 miljoen keer is bekeken. Dan heb ik met ‘Living in a Lockdown’ nog een lange weg te gaan”, zegt Jos Oerlemans met gevoel voor humor. ,,De clip is vers van de pers.”