Wonen in Heilig Hartenkerk, waar het leven van toekomstig bewoner ooit begon

Het doopvont staat inmiddels op het plein en is maandagochtend bij de officiële start van de bouw door wethouder Huib van Olden van erfgoed ’onthuld’. De Bonth van Hulten (restauratie, renovatie, herbestemming en specialistische nieuwbouw) nam de kerk van de parochie over en maakte in januari 2015 de eerste schetsen in wat nu het project Hemels Wonen heet.



,,Gemiddeld duurt een ontwikkeling zeven jaar, van idee tot oplevering. Over een jaar moeten de woningen klaar zijn. Dit project begint niet met een eerste paal, maar met slopen’’, aldus Alexander de Bonth. De twaalf woningen (ontworpen door Wijnen Architectuur) komen voor een groot deel ín de kerk die begin jaren vijftig is gebouwd naar een ontwerp van de bekende architect Alexander Kropholler.