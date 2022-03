Wonen in leegstaande winkels rond centrum Rosmalen

Het Rosmalense centrum kreeg in 2020 de NRW-jaarprijs voor beste winkelcentrum van Nederland. Achteraf bezien is het voor Rosmalen goed geweest dat er decennialang gesproken en gedacht is over verbetering van het dorpscentrum, zonder dat besluiten werden genomen. Mede door die vertraging konden de definitieve plannen bijtijds worden aangepast, zodat er in ieder geval niet te veel nieuwe meters winkelruimte bij zijn gekomen. Anders was er zeker gebouwd voor leegstand, gezien de snel veranderende wereld van detailhandel.