Woningbrand in Den Bosch: vlammen slaan uit het dak

Omwonenden klagen over ‘dreunge­lui­den’: Hans Klok en Soul Live Festival ‘niet welkom’ op Pettelaar­se Schans

11 juli DEN BOSCH - Of de gemeente een streep wil zetten door optredens van Hans Klok en het Soul Live Festival op de Bossche Pettelaarse Schans. ,,Corona is, zeker nu de ergste crisis voorbij is, geen reden om alle zorgvuldigheid en onze belangen maar bij het grof vuil te zetten.’’