Woningbrand in Rosmalen: ‘We hebben gewaarschuwd dat het fout zou gaan’

Of het vuur daadwerkelijk in de woning aan de Wethouder Noppenlaan is aangestoken door de 38-jarige bewoner, kon de politie dinsdag na uitgebreid technisch onderzoek niet concluderen. ,,Er is geen uitsluitsel of er sprake is van brandstichting of niet. Of sprake is van nalatigheid heeft het onderzoek tot nu toe ook nog niet uit kunnen wijzen", aldus een woordvoerster van de politie.