Woningcorporatie trakteert op pizza's: ‘Het was niet niks wat ze moesten doormaken’

Niet voor niets, want de bewoners hebben vanaf december een megarenovatie van hun woningen moeten doorstaan. De muren en daken werden verwijderd, fiks geïsoleerd en opnieuw voorzien van dakpannen en bakstenen. Ook de kozijnen werd vervangen. Ook werd bij veel woningen in huis gewerkt: nieuwe warmte-installaties, andere keukens of badkamers.

Mobiele pizzabakkerij

,,Het was niet niks wat ze moesten doormaken”, zei projectleider Örjan Game van BrabantWonen. Omdat een gezamenlijke feestelijke afsluiting vanwege corona niet mogelijk was, koos de corporatie voor een openluchtbijeenkomst in drie bedrijven. Drie groepen huurders konden in drie tijdvakken op een feestelijk ingericht terras hun bestelde pizza's bij een mobiele bakkerij komen halen. Bovendien kregen ze daar nog een cadeautasje uitgereikt namens de aannemer.

Hardstikke overleefd

Henny van Vught kon over de overlast meepraten. Ze woont als sinds 1975 in de Maximiliaanstraat. En haar woning was al voorlaatste aan de beurt. ,,We hebben het hardstikke overleefd hoor", zegt ze terwijl ze bijna met twee pizzadozen huiswaarts keert. ,,Wij hebben wel het langste in de troep gezeten. Maar ze hadden al veel geleerd voordat ze bij ons kwamen. Bovendien hebben wij niets laten doen aan de keuken en houden onze eigen cv-installatie. ,,Wij hebben er ook altijd positief ingestaan; uiteindelijk komt alles goed.” Of ze er al iets van heeft gemerkt, van het zwaar geisoleerde huis. ,,Op zolder merk je het wel. Maar tijdens die zeer warme dagen wordt het bij ons in huis ook nog gewoon 29 graden.”