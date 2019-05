Woningcorporatie Zayaz slaat aan het experimenteren met co-housing en woningsplitsing in Den Bosch

DEN BOSCH - De wens vanuit de Bossche politiek én de woningcorporaties om potentiële woningbouwlocaties eerder te ontwikkelen, is mooi maar dat betekent dat door procedures er pas over een jaar of vijf méér woningen staan. Ook woningcorporatie Zayaz werkt volgens bestuurder Mohammed Acharki in de tussentijd aan andere oplossingen. Zoals co-housing en woningsplitsing, waarmee Zayaz experimenteert. ,,We moeten het nu vooral ook zoeken in oplossingen in de bestaande voorraad. Woonruimte creëren voor mensen op de wachtlijst.’’