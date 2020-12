Woningdelen loopt goed in Den Bosch: ‘Samenwonen zonder de lasten van samenwonen’

Burgemees­ter Mikkers bedreigd: Rosmale­naar zou woning willen rammen met auto

14 december DEN BOSCH - Na een bedreiging aan zijn adres wordt de woning van de Bossche burgemeester Jack Mikkers sinds enkele dagen beveiligd met bewakingscamera’s. De maatregel is genomen nadat de Rosmalense Fardi R. (37) donderdag bij het Paleis van Justitie de burgemeester (die er niet was) verbaal bedreigde in het bijzijn van agenten.