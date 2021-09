Woonbootbewoners Ertveldplas willen (nog) niet naar Rosmalense Plas

Data Vuelta 2022 bekend: 20 en 21 augustus volop ‘fietsspek­ta­kel’ in Brabant

13 september De Ronde van Spanje zal volgend jaar in het weekend van 19 augustus door ons land razen, zo maakte de organisatie maandag bekend. Naast een ploegentijdrit in Utrecht, is er ook een etappe van Den Bosch naar Utrecht en eentje met start en aankomst in Breda.