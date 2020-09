Wooncomplex in Rosmalens bos voor senioren met gevulde portemonnee: ‘Hier geen tilliften, maar fitnesszaal’

De ziel wordt uit de Kwèk gehaald, carnavals­clubs Oeteldonk twijfelen aan deelname Kwèkfes­tijn

9:59 DEN BOSCH - Publiek moet op een stoel blijven zitten én mag niet meezingen. Dat valt carnavalsclubs uit Oeteldonk wel heel zwaar en zaait grote twijfel om mee te doen aan het 62ste Kwèkfestijn op zaterdag 21 november in Mainstage in de Brabanthallen. ,,Dit is niemand te verwijten omdat de regels nu eenmaal zo zijn. Maar op deze manier komen we wel heel ver af te staan van wat het Kwèkfestijn is. Het speciale wordt eruit gehaald.’’