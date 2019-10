Woonwijze vindt regionaal toewijzen van huurwoningen toch ‘níet wenselijk’

Ook 1000 euro boete geëist tegen oud-wethouder Jos van Son in zaak burgemees­ter­slek Den Bosch

16:04 DEN BOSCH - Na ruim twee jaar onderzoek stonden ex-wethouder Jos van Son (66) en gemeenteraadslid Sjef van Creij (57) maandag terecht voor schending van de geheimhoudingsplicht rond de burgemeestersbenoeming in Den Bosch in 2017. Tegen beide politici is een geldboete van 1000 euro geëist.