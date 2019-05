Wordt Madeleine van Toorenburg uit Rosmalen de tussenpaus bij het CDA?

Oorverdo­ven­de stilte rond komst Sint-Jansmuseum, ‘kerkbe­stuur blijft in gebreke’

6:11 DEN BOSCH - Het is al ruim anderhalf jaar oorverdovend stil rond de komst van een Sint-Jansmuseum in Den Bosch. Het parochiebestuur is volgens de gemeente aan zet om met plannen te komen, maar sinds oktober 2017 wordt vanuit die hoek niets meer vernomen. Het CDA wil als warm pleitbezorger van het museum weten wat de stand van zaken is, maar ook het college van B en W zit nog steeds in de wachtkamer.