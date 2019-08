Wordt raven in de ballenbak de nieuwste trend in 013? Deze Bosschenaar denkt van wel

50PLUS Den Bosch vraagt om onderzoek: ’Wethouder en eigenaren Dorsvlegel hebben politieke relatie’

27 augustus DEN BOSCH - Jan van Hoek van 50PLUS in Den Bosch gaat burgemeester Jack Mikkers om een integriteitsonderzoek vragen over de gang van zaken rond het bouwplan op de locatie van de voormalige discotheek de Dorsvlegel in Vinkel.