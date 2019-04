Wordt ‘Tinnen Kamer’ Vught de beste Bed & Breakfast van Nederland 2019?

Animal Rights kondigt protestac­tie met Beagles aan bij proefdier­cen­trum Den Bosch

11:56 DEN BOSCH - Dierenactivisten zetten half mei ‘kwispelende Beagles’ in bij een demonstratie voor de poort van dierproefcentrum Charles River in Den Bosch. Het onderzoeksbedrijf was deze week in opspraak als toonbeeld van de landelijke toename van het aantal proeven op katten, honden en andere dieren.