Wordt veiligheid snelfietspad Den Bosch - Oss nog verbeterd, wil statenfractie CDA weten

Auto’s op het fietspad, gevaarlijke stukken weg, bijna ongevallen, te smalle bermen en een vrachtwagenroute. Het waren nogal wat onvolkomenheden die de ANWB signaleerde in een testrapport over de snelfietsroute tussen Den Bosch en Oss. Ook de dorpsraad Nuland had al aan de bel getrokken over onveilige situaties.