World Cleanup Day verklaart oorlog aan zwerfafval, ook bij het Engelermeer

DEN BOSCH - Zwerfafval op straat of midden in de natuur, het doet pijn aan je ogen. Maar nog erger: het milieu gaat eraan kapot. Zaterdagmiddag staat voor de derde keer de World Cleanup Day op de agenda. Ook bij het Engelermeer worden de handen uit de mouw gestoken.

,,Doe iets terug voor de natuur in het algemeen en je geliefde festivallocatie in het bijzonder, en maak gelijk de omwonenden blij.” Met die boodschap komt Frank Haagen(35) van het Bredase evenementenbureau XXL Events.

Het bureau is onder andere medeorganisator van het Paradijs van het Zuiden, een festival dat in juni voor de tweede maal aan het Engelermeer zou hebben plaatsgevonden maar vanwege corona moest worden gecanceld. Inmiddels hebben ruim vijftig belangstellenden zich via social media aangemeld voor de plaatselijke, door het bureau aangestuurde schoonmaakactie.

Asterdplas

,,Deels zijn dat festivalgangers van vorig jaar. Een soortgelijke actie zetten we op touw rondom de Asterdplas in Breda, de vaste locatie van het Duikboot Festival dat eind augustus stond geprogrammeerd maar om dezelfde reden niet doorging. De deelnemers aan beide schoonmaakacties ontvangen als beloning een gratis ticket voor de volgende editie. En heus, alles gebeurt coronaproof, dus in kleine groepen waarbij voortdurend een afstand van anderhalve meter in acht moet worden genomen”, verduidelijkt Haagen.

De schoonmaakactie is een van de talrijke initiatieven in het kader van de World Cleanup Day. De wereldwijde happening, van de grond gebracht door de Estlandse beweging Let’s Do It World, voltrok zich afgelopen jaar in liefst 180 landen, met naar schatting twintig miljoen deelnemers. In ons land is het de Plastic Soup Foundation die alle acties coördineert.

2100 acties

,,De teller staat nu op ruim 2100 acties. Ik verwacht dat we in de buurt van de veertigduizend deelnemers komen”, zegt Robert Möhring, projectleider van de World Cleanup Day in Nederland. ,,Het hoofddoel is uiteraard dat alle troep wordt opgeruimd. Een belangrijk nevendoel is dat we onder meer goed zicht krijgen op wat voor soort afval er overal ligt. Daarom aan iedereen die meedoet het verzoek alle ‘vondsten’ te registreren via de Litterati-app.”

Op grond van de resultaten van vorig jaar kwam Red Bull met Heineken en McDonalds’s de twijfelachtige eer toe samen de top-3 te vormen.

Nederland Schoon, dat jaarlijks op de derde zaterdag van maart de Landelijke Opschoondag op poten zet, is ditmaal ook betrokken bij de algehele coördinatie. ,,Dit jaar kon onze actie niet doorgaan, vandaar dat we nu zijn aangehaakt”, aldus Mieke den Elzen namens Nederland Schoon.