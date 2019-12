World of Dinos spreekt tot de verbeelding in de Brabanthallen

DEN BOSCH - Rond de tachtig levensechte, bewegende en soms brullende dinosaurussen op ware grootte, met een toepasselijk landschappelijk decor op de achtergrond. Het is allemaal te zien in de Brabanthallen bij de World of Dinos, de grootste expo in Europa in z'n soort.

Hoe groter en gevaarlijker, des te mooier en indrukwekkender. Een dergelijke waardering past bijna bij ieder mens, of je nu jong bent of oud. De negenjarige Joep Stegeman uit Rosmalen heeft geluk, want hij staat in de sfeervol verlichte ruimte ineens oog in oog met een Tyrannosaurus rex. "Ai, deze is groot, zeg! Heeft wel kleine voorpootjes. Ik heb de T rex al vaak genoeg gezien in films. De mooiste film? Dat is Ice Age 3, daar heb ik misschien al twintig keer naar gekeken", vertelt hij.

Oertijdreuzen

Op de openingsdag van de expo, die gekenmerkt wordt door een overweldigende belangstelling, wordt hij vergezeld door zijn ouders en een groep vriendjes. Het gezamenlijke uitje naar de oertijdreuzen heeft namelijk de status van kinderfeestje. De jongens doen en passant mee aan een uit 37 vragen bestaande 'speurtocht'. Bij een van de opdrachten wordt gevraagd naar de (enorme) bijtkracht van de T rex.

Volledig scherm De ene roofdino was nog gevaarlijker en meedogenlozer dan de andere... © Chris Korsten

Even verderop kunnen 'waaghalzen' in een afgeschermde ruimte ervaren hoe huiveringwekkend het vleesetend reptiel uit het Laat-Krijt grosso modo moet zijn geweest. De vertoning gaat gepaard met flink wat gebrul, alhoewel dat in een voorlichtingsfilm die wordt vertoond in de Dinoscoop enigszins in twijfel wordt getrokken. Voor wie het allemaal te machtig wordt, zijn er gelukkig meerdere nooduitgangen. De zevenjarige Rachelle de Rover uit Helmond, die in gezelschap verkeert van haar vader Rutger, is totaal niet bang. "Alle dino's hier zijn nep. Maar ik denk wel dat ze miljoenen jaren geleden écht hebben bestaan en dat ze héél gevaarlijk waren. Een klein dinootje als een mens zouden ze gemakkelijk met één hap hebben doorgeslikt. Alleen denk ik dat mensen toen nog niet bestonden", klinkt het wijselijk. De vijfjarige Khiara Castellano uit Alkmaar is minder gecharmeerd van al die gruwzame monsters, gewapend met grote vlijmscherpe tanden. "Die hele lange daar vind ik het allerliefste", reageert ze, wijzend naar de Brachiosaurus die ook wel de 'armhagedis' wordt genoemd. "Die bijt niet, snoept alleen blaadjes van de boom." Maar dat de soms veertigduizend kilo wegende kolos niet helemáál onschuldig was, wordt na het lezen van de bijbehorende tekst wel duidelijk. Als 'Brachio' niet bij de bladeren kon, dan duwde hij gewoon de hele boom omver, luidt de toelichting.

Een nieuwsgierigmakende preparatienaald

Ergens halverwege de expo staat Bertin Kiekebosch, vrijwilliger van het Oertijdmuseum uit Boxtel. Hij is gehuld in een hagelwitte jas, en in z'n hand rust een nieuwsgierigmakende preparatienaald. Iedereen die wil kan in zijn aanwezigheid voelen aan een onvervalst stukje bot van het schouderblad van een Camarasaurus uit het Jura-tijdperk. "Waarom denk je dat dit fossiel geen steen is? Omdat er een botstructuur in zit", doceert Kiekebosch die een belangrijke bijdrage levert aan het educatieve aspect van de expo. "Zelf ga ik ieder jaar naar de Midwest van Amerika om als hobby-paleontoloog telkens op zoek te gaan naar fossielen. Dat gebeurt meestal op het grondgebied van een landeigenaar. Een goedkope hobby is het allerminst, maar het is ontzettend leuk en interessant."

Aan het einde van de middag maakt Kees Rutgers, event manager bij organisator Hillenaar Events, de balans op van de eerste dag. "Niet alleen veel kinderen maar ook behoorlijk wat volwassenen hebben een voet over de drempel gezet. Dat was vorig jaar in de Jaarbeurs, toen we onze primeur beleefden, eveneens het geval. De levensechtheid van de dino's, die overigens in China zijn vervaardigd, verklaren mede het succes. In de nabije toekomst zullen we óók neerstrijken in andere landen. Met een soort 'Dino's on Tour'-concept, zou je kunnen zeggen", aldus Rutgers.

De expo is te bezoeken tot en met 5 januari.

Volledig scherm Bertin Kiekebosch en Bastiaan Koster, twee vriijwillgers van het Oertijdmuseum in Boxtel, hebben hun aandacht gericht op een stukje bot van de Camarasaurus © Chris Korsten