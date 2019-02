World Photographic Cup Manola van Leeuwe: ‘Emoties vastleggen, dat is mijn doel’

Nee, dat ze uitgerekend met een trouwfoto is genomineerd voor de World Photographic Cup is absoluut geen toeval. De Bossche Manola van Leeuwe (43) maakt ook bedrijfsfoto’s, maar haar passie ligt overduidelijk bij trouwerijen. ,,Ik heb interesse in mensen, in hun emoties. Ik ben opgeleid als sociotherapeut en heb in een jeugdgevangenis gewerkt, maar ik ben ook graag creatief bezig. Daarom ben ik tien jaar geleden gaan fotograferen. Niet omdat ik zo graag met een fototoestel rondloop, maar om emoties vast te leggen. Dat is mijn doel.”