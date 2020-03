Worstenbroodje bestellen bij de bakker? Prima, maar dan wel buiten opeten!

Ma 16 mrt. Ondernemers in Den Bosch worden geconfronteerd met de unieke situatie dat alle horeca in Nederland op slot is gegooid. En elke ondernemer gaat daar anders mee om.

Zondag werd de horeca in Nederland op slot gegooid in de strijd tegen het coronavirus. In Den Bosch houdt iedereen zich daar keurig aan, getuige de dichte deuren met dienstmededelingen erop geplakt. De terrassen op de Parade zijn gesloten. Hier en daar wandelt iemand een winkel in of uit. Het Bossche stadscentrum is niet uitgestorven, maar wel héél erg rustig.

Gratis eten bij Bagels & Beans

Toch is er één horecazaak open: Bagels & Beans aan de Hooge Steenweg heeft de deuren geopend. Maar het betreft geen burgerlijke ongehoorzaamheid. Op tafeltjes voor de zaak worden alle houdbare producten gratis weggegeven. ,,Op dit moment is er zo’n veertig liter melk weg, ruim honderd bagels en drie kratten aan groente en fruit”, somt eigenaar Laurens Dekkers op. ,,Wat moet ik er anders mee? De Voedselbank kon het niet komen ophalen en het is zonde om alles weg te gooien, toch? Zo maak ik er nog wat mensen blij mee.”

Winkeliers gaan verschillend om met de sluiting van de horeca

Bakkerij Royal

In zijn Bakkerij Royal aan de Visstraat staat Jules Lauwerijssen in de lunchroom. Hier kunnen 120 mensen zitten, maar het is nu helemaal leeg. En dat zal in ieder geval tot en met 6 april zo blijven. Aan de voorkant is de bakkerij nog wel gewoon open, zodat mensen bijvoorbeeld hun worstenbroodjes kunnen blijven bestellen. ,,Vorige week was al een zware week, toen draaiden we maar een kwart van de normale omzet. Maar dit is natuurlijk heel erg. Ik kan me voorstellen dat sommige winkels het op deze manier niet redden", zegt hij.

Bij Royal kunnen de worstenbroodjes gewoon nog besteld worden

Volgens Lauwerijssen proberen winkels elkaar zo goed als het kan te helpen. ,,Iedereen kan voor advies bij elkaar terecht. Of we kijken of voorraden overgenomen kunnen worden. Je moet creatief zijn in deze tijd”, zegt hij. ,,Maar het belangrijkste is dat iedereen gezond is, gelukkig.”

Station Den Bosch: (bijna) alles dicht

,,Méén je dit nou. Ook al dicht?!”, zegt een man maandagmiddag tegen de twee vrouwen met wie hij door Station Den Bosch loopt. Eerder waagde hij al een poging bij de Burger King en Döner Company, maar ook Smullers is dicht. Net als alle andere zaken op het station, op HEMA en Albert Heijn na dan. Zelfs de Kiosk-winkels op de perrons zijn gesloten.

Op de HEMA en Albert Heijn na is alles op Station Den Bosch gesloten

Gesloten of geopend?

Er zijn ook zaken waar je normaal een broodje of frietje binnen op kan eten, maar ook kan afhalen om het buiten naar binnen te werken. Wat opvalt is dat die zaken niet allemaal op dezelfde manier met de situatie omgaan. Bij Bakker Bart, Subway en Delifrance kun je bijvoorbeeld nog steeds broodjes bestellen om die vervolgens buiten op te eten, maar de Kees Kroket en McDonalds hebben het pand (voorlopig) gesloten.