Yaman Duran (1938-2021), de Beste Buur van de Dirk Hartogflat

IN MEMORIAMDEN BOSCH - Na een kort ziekbed is donderdag Yaman Duran overleden. Dat heeft het bestuur van de politieke vereniging Knillis bekend gemaakt. Duran, die 83 jaar is geworden, was 30 jaar lid van Knillis. In 2003 kreeg hij een koninklijke onderscheiding en werd in 2002 uitgeroepen tot Beste Buur.

In 1961 kwam hij via Grasso in Nederland terecht. Het bedrijf in koel- en luchttechniek wilde aanvankelijk een vestiging in Turkije opzetten, maar daar kwam het niet van. Duran bleef daarna toch in Den Bosch wonen. Na Grasso kwam hij bij personeelszaken van bandenproducent Michelin terecht, waar veel landgenoten werkten. Die hielp hij met papierwerk, regelde arbeidsvooorwaarden, belastingen en bezoek aan artsen.

Turkse pensions

Michelin bracht de Turkse werknemers onder in hotels, maar Duran drong er op aan om pensions op te richten. ,,Je moet ze niet wegstoppen, maar ze onder de Bosschenaren laten komen”, zei hij daarover. Niet vreemd dat hij ook het leren van de Nederlandse taal stimuleerde. Daarom richtte hij een Turks Oudercomité op waar Turkse ouders Nederlands konden leren. ,,Als je de wereld wilt bewegen, zul je eerst jezelf moeten ontwikkelen", zei hij in een interview.

Zijn huis was een soort ‘wijkwinkel’ waar hij zorgde voor het invullen van allerlei formulieren. Tijdens rechtszaken trad de Turkse Bosschenaar op als tolk. Op verzoek van de Turkse gemeenschap richtte hij in 1986 een eigen politieke partij op. De Turkse Lijst 12 haalde niet genoeg stemmen. Begin jaren ‘90 kwam hij nog op de lijst van Knillis. Hij kon in de gemeenteraad komen, maar moest daar om gezondheidsredenen vanaf zien.

Eretitel

Sinds 1994 was hij als vrijwilliger betrokken bij de spreekuren van Bureau Raadsleden. In 2001 was hij medeoprichter van het actiecomité voor een betere leefbaarheid van de Dirk Hartogflat in de wijk Schutskamp. Dat leverde hem in 2002 de eretitel Beste Buur op. Het comité bemiddelde bij problemen met geluidsoverlast of trad op tegen zwerfvuil in de flat en de buurt. Ook was het comité aanspreekpunt voor woningbouwvereniging SSW. De woningbouwvereniging noemde Duran destijds ‘een actieve huurder en een belangrijk voorbeeld voor de buurt’.